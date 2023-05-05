Brighton Hove Albion, Watford'da forma giyen Pedro'yu transfer etti

İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton Hove Albion, Brezilyalı forvet Joao Pedro'yu transfer etti.

İngiltere Premier Lig takımlarından Brighton Hove Albion, Brezilyalı forvet Joao Pedro'yu transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Watford'da forma giyen 21 yaşındaki futbolcunun yaz transfer döneminde takıma katılacağı ve 2028'e kadar sözleşme imzalayacağı kaydedildi.

Bu sezon 11 gol atan Pedro'nun transferi için Brighton Hove Albion'ın kasasından 30 milyon sterlin çıkacağı basına yansıdı.