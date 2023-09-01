Brighton Hove Albion, Ansu Fati'yi kiraladı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton Hove Albion, Barcelona forması giyen İspanyol forvet Ansu Fati'yi sezon sonuna kadar kiraladı. Fati'nin yeni takımında başarılı olması ve eski performansına dönmesi bekleniyor.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton Hove Albion, İspanyol forvet Ansu Fati'yi sezon sonuna kadar kiraladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Barcelona forması giyen 20 yaşındaki futbolcunun sezon sonuna kadar kiralandığı kaydedildi.

Brighton Hove Albion Teknik Direktörü Roberto de Zerbi, "Bu hepimiz için harika bir anlaşma. Ansu'nun yeni bir hedefe ulaşmamızda bize yardımcı olacağına ve onun hak ettiği seviyeye geri dönmesine yardımcı olabileceğimize eminim." ifadelerini kullandı.

Fati, son dört sezonda Barcelona formasıyla 112 maça çıktı ve 29 gol attı.