Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion, 6 sezondur Borussia Dortmund forması giyen Alman futbolcu Mahmoud Dahoud ile 4 yıllık anlaşma imzaladı. Geçtiğimiz sezon Dortmund ile 10 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, kariyerinde 1 Almanya Kupası ve 1 Almanya Süper Kupası şampiyonluğu elde etti.

Premier Lig ekiplerinden Brighton & Hove Albion, 6 sezondur Borussia Dortmund forması giyen Alman futbolcu Mahmoud Dahoud ile 4 yıllık anlaşma imzaladı.

Bu sezon Premier Ligi'ni 6. sırada bitirerek gelecek sezon Avrupa kupalarında mücadele edecek Brighton & Hove Albion, Alman futbolcu Mahmoud Dahoud'u transfer etti. İngiliz ekibi, kariyerinde 6 sezondur Borussia Dortmund forması giyen ve sezonun sona ermesi ile birlikte serbest kalan Dahoud ile 4 yıllık anlaşma imzalandığını duyurdu.

Geçtiğimiz sezon Dortmund ile 10 maça çıkan Alman futbolcu 1 asist yaptı. Dortmund ile toplamda 141 maçta 5 gol atarken, 17 de asist ile oynadı.

27 yaşındaki futbolcunun kupa koleksiyonunda 1 Almanya Kupası ve 1 Almanya Süper Kupası şampiyonluğu elde etti. - İSTANBUL