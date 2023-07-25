Bright Osayi-Samuel: Takım olarak ilk resmi maçımızı sabırsızlıkla bekliyoruz

Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki Bright Osayi-Samuel, takımın özgüveninin yüksek olduğunu ve ilk resmi maçlarını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi. Ayrıca, en iyi dönemini İsmail Kartal'ın takımı çalıştırdığı dönemde geçirdiğini belirtti ve Fenerbahçe'ye odaklandığını vurguladı.

"Takım olarak ilk resmi maçımızı sabırsızlıkla bekliyoruz"

"Benim de en iyi dönemim, hocamız buradayken geçirdiğimiz dönemdi"

Mustafa AKIN / İSTANBUL,- Fenerbahçe'nin Nijeryalı sağ beki Bright Osayi-Samuel, "Şu an Fenerbahçe'nin futbolcusuyum. Yapılan dedikoduları dinlemiyorum. Benim işim, olduğum yere odaklanmak. Ben tamamen Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım" dedi.

Fenerbahçe'ye odaklanmış durumda olduğunu dile getiren Nijeryalı sağ bek, "Şu anda Fenerbahçe'nin futbolcusuyum. Yapılan dedikoduları dinlemiyorum. Benim işim, olduğum yere odaklanmak. Ben tamamen Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım. Hocamıza inanıyorum. O da bana inandığını hissettiriyor. Yarınki maç için sabırsızlanıyorum" diye konuştu.