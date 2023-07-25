Bright Osayi-Samuel: Fenerbahçe'de en iyi dönemimi İsmail Kartal'la geçirdim

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu öncesi basın toplantısında konuşan Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Bright Osayi-Samuel, İsmail Kartal'la en iyi dönemini geçirdiğini ve ona inandığını söyledi. Osayi-Samuel, yarınki maç için sabırsızlandığını da belirtti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında yarın Moldova ekibi Zimbru'yu ağırlayacak Fenerbahçe'nin başarılı oyuncusu Bright Osayi-Samuel, Fenerbahçe'de en iyi dönemini İsmail Kartal'la geçirdiğini ve ona inandığını söyledi.

Nijeryalı oyuncu, UEFA Konferans Ligi'ndeki Zimbru maçı öncesi Samandıra Can Bartu Tesisleri'nde düzenlenen basın toplantısında konuştu.

Yeni hocalarının gelişiyle beraber çok sıkı bir şekilde çalışmalara devam ettiklerini ve yeni bir felsefeye alışmaya çalıştıklarını belirten Osayi-Samuel, "Hepimiz çok öz güvenliyiz. Taraftarımızın önünde oynadığımız maçların önemini biliyoruz. Hocamızın bize söylediği gibi, ilk izlenim her zaman çok önemlidir. Yarınki ilk resmi maçımızı sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

"Benim burada en iyi dönemim hocayla olan dönemdi"

Oyuncular ve taraftarların, İsmail Kartal'ın nasıl bir oyun oynattığını bildiklerine ifade eden 25 yaşındaki futbolcu, "Çalıştığımız bir önceki dönemden buna hepimiz hakimiz. O dönemde takım olarak öz güvenli oynuyorduk. Benim de burada en iyi dönemim hocayla olan dönemdi. Takımca o zaman çok öz güvenli oynuyorduk." diye konuştu.

Hocanın talepleri olduğunu ve onları yerine getirmeye çalıştıklarını kaydeden Osayi-Samuel, "Rusya'daki kamp bizim için iyiydi, güzel bir kamp dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Orada oynadığımız hazırlık maçları bizim için önemliydi." ifadelerini de kullandı.

"Yarınki maç için sabırsızlanıyorum"

Transfer söylentileriyle ilgili görüşü sorulan başarılı oyuncu, "Ben şu an Fenerbahçe futbolcusuyum. Yapılan dedikoduları bilmiyorum. Onları dinlemiyorum açıkçası. Benim işim, olduğum yere odaklanmak. Ben tamamen Fenerbahçe'ye odaklanmış durumdayım. Hocamıza inanıyorum, o da bana inandığını gösteriyor. Yarınki maç için sabırsızlanıyorum." görüşünü paylaştı.