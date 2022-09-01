Brezilyalı kanat oyuncusu Antony, resmen Manchester United'da Spor Haberleri İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Brezilyalı kanat oyuncusu Antony'yi renklerine bağladı. İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United, Brezilyalı kanat oyuncusu Antony'yi renklerine bağladı. Kulüpten yapılan açıklamada, Hollanda'nın Ajax takımında forma giyen 22 yaşındaki futbolcuyla 5+1 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi. Manchester ekibi, 95 milyon avroluk bonservis bedeliyle kulüp tarihinin en pahalı transferlerinden birini gerçekleştirdi. Profesyonel kariyerine, 2018'de ülkesinin Sao Paulo takımında başlayan Antony, 3 sezon forma giydiği Ajax'ta 82 maça çıktı ve 25 gol attı. Spor Kaynak: AA / Yunus Kaymaz Manchester United Hollanda Spor Haberler

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