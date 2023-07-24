Brezilya, Panama'yı 4-0 mağlup etti

Brezilya, FIFA Kadınlar Dünya Kupası F Grubu ilk maçında Panama'yı 4-0 mağlup etti.

FIFA 2023 Kadınlar Dünya Kupası'ndaki gurup mücadeleleri devam ediyor. F Grubu'nda Brezilya ile Panama karşı karşıya geldi. Hindmarsh Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Brezilya her iki yarıda da bulduğu 2 golle 4-0 kazandı. Brezilya'ya galibiyeti getiren golleri 19, 39 ve 70'inci dakikalarda Ari Borges, 48'inci dakikada ise Beatriz Zaneratto Joao kaydetti. İlk maçını farklı kazanan Brezilya, gruptaki ikinci maçında 29 Temmuz Cumartesi TSİ 13.00'da Fransa ile karşılaşacak. Aynı gün TSİ 13.00'te ise Panama'nın rakibi Jamaika olacak.