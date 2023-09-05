Brezilya Milli Takımı, Antony'yi kadrodan çıkardı

Brezilya Futbol Federasyonu, eski kız arkadaşına fiziksel saldırıda bulunduğu iddiasıyla Manchester Unitedlı futbolcu Antony'yi milli takım kadrosundan çıkardığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, ortaya çıkan iddianın kamuoyunda ses getirmesi ve araştırılma gerekliliği nedeniyle söz konusu kararın alındığı belirtildi.

İddiaları sosyal medya hesabından yalanlayan Antony, "Hakkımda çıkan tüm suçlamaların, gerçeği yansıtmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Ortaya çıkan kanıtlar, suçsuz olduğumu gösterecek." ifadelerini kullandı.

Brezilya basınında yer alan haberlere göre, 23 yaşındaki Antony, eski kız arkadaşı Gabriela Cavallin'e Manchester kentindeki bir otel odasında 15 Ocak'ta fiziksel saldırıda bulundu. Manchester ve Sao Paulo emniyetleri de olay hakkındaki soruşturmasını sürdürüyor.

Brezilya Milli Takımı'nda 15 maçta 2 gole imza atan Antony, geçen sezon Manchester United formasıyla tüm kulvarlarda 47 karşılaşmada 10 gol ve 5 asistle oynamıştı.