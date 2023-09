Brezilya'da Sel Mağdurlarına Yardım Kampanyası

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletindeki Arroio do Meio kentindeki bir spor salonunda bağışlanan eşyalardan alan bir adam, selde kişisel eşyalarını kaybetmiş olanlara yardım amacıyla düzenlenen kampanya kapsamında destekleniyor.

RİO GRANDE DO SUL, 12 Eylül (Xinhua) -- Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletindeki Arroio do Meio kentinde bulunan bir spor salonunda bağışlanan eşyalardan alan, selde kişisel eşyalarını kaybetmiş bir adam (sağda), 11 Eylül 2023.

Brezilya'nın dört bir yanındaki insanlar, geçen hafta ülkenin güneyini vuran kasırgadan etkilenenlere giyecek, yiyecek, su ve ilaç bağışında bulundu. (Fotoğraf: Claudia Martini/Xinhua)