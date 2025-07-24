Brezilya, Almanya'yı 3-0 Geçerek Yarı Finale Yükseldi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

FIVB Milletler Ligi çeyrek final maçında Brezilya, Almanya'yı 3-0 mağlup ederek yarı finale adını yazdırdı. Brezilya, Japonya ile karşılaşacak.

Salon: Atlas Arena

Hakemler: Karina Noemi Rene (Arjantin), Juraj Mokry (Slovakya)

Brezilya : Gabi, Roberta, Julia, Diana, Rosamaria, Bergmann (Marcelle, Tainara, Macris)

Almanya : Cekulaev, Stigrot, Weske, Straube, Alsmeier, Weitzel (Pogany, Kindermann, Stautz, Orthmann, Glaab, Schölzel)

Setler: 25-19, 26-24, 25-14

Süre: 79 dakika

FIVB Milletler Ligi (VNL) çeyrek final maçında Brezilya, Almanya'yı 3-0 yendi.

Brezilya, bu sonuçla yarı finale yükselerek Japonya'nın rakibi oldu.

Japonya-Brezilya yarı final mücadelesi, 26 Temmuz Cumartesi günü TSİ 21.00'da oynanacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
Erdoğan 'Hayra alamet değil' demişti! İşte 2100 yılında Türkiye'yi bekleyen kötü senaryo

İşte 2100 yılında Türkiye'yi bekleyen kötü senaryo
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Real Madrid'de 10 numaralı formanın Arda Güler'e neden verilmediği ortaya çıktı

10 numaralı formanın Arda'ya neden verilmediği ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.