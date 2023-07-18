Brezilya, 31. FISU Dünya Üniversite Oyunları'na katılmak üzere heyet gönderecek

Brezilya, Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenecek olan 31. FISU Dünya Üniversite Oyunları'na 250 kişilik bir heyet gönderecek. Brezilya delegasyonunun ilk grubu Chengdu Tianfu Uluslararası Havalimanı'na varış yaptı.

Mart ayındaki Delegasyon Başkanları Toplantısı'nın ardından Chengdu'ya ikinci ziyaretini yapan Brezilya delegasyonunun başkan yardımcısı Alessandro, "Chengdu'daki oyunlar başarıyla gerçekleşecek ve Brezilyalı sporcuların iyi bir rekabet sergilemesini umut ediyorum" dedi.

Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenecek 31. FISU Dünya Üniversite Oyunları'na katılacak Brezilya delegasyonunun ilk grubu Chengdu Tianfu Uluslararası Havalimanı'nda poz verdi, 17 Temmuz 2023. (Fotoğraf: Xu Bingjie/Xinhua)

CHENGDU, 18 Temmuz (Xinhua) -- Brezilya, 28 Temmuz-8 Ağustos tarihlerinde Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinin merkezi Chengdu'da düzenlenecek 31. FISU Dünya Üniversite Oyunları'na katılmak üzere 250 kişilik bir heyet gönderecek.

Brezilya delegasyonundan 7 yetkilinin Pazartesi günü Chengdu Tianfu Uluslararası Havalimanı'na varmasıyla, etkinliğe katılacak ilk denizaşırı konuk grup gelmiş oldu.

Brezilya heyetinden Kelly, kente varışında yaptığı açıklamada, "Chengdu, Dünya Üniversite Oyunları için büyük ve elverişli bir kent. Buraya gelip oyunlara katılmaktan son derece mutluyuz" dedi.

Kelly, Brezilyalı sporcuların 11 dalda yarışacağını belirtti.