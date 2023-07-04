Üye Girişi
Haberler
Brentford, Nathan Collins'i transfer etti

Brentford, Nathan Collins'i transfer etti

Spor Haberleri

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, İrlandalı defans oyuncusu Nathan Collins'i kulüp rekoru bonservis bedeli karşılığında transfer etti. Collins, Wolverhampton Wanderers'tan 23 milyon sterlin karşılığında transfer edildi.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, kulüp rekoru bonservis bedeli karşılığında İrlandalı defans oyuncusu Nathan Collins'i transfer etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, Collins'in bonservisini elinde tutan Wolverhampton Wanderers ile anlaşma sağlandığı ve ödenecek bedelin, kulüp rekoru olacağı belirtildi.

İngiltere basınında yer alan haberlere göre, 6 sezonluk sözleşme imzalanan Collins'in bonservisi için Brentford, Wolverhampton Wanderers'a 23 milyon sterlin ödeyecek.

İrlanda Cumhuriyeti Milli Takımı'nda 14 maçta görev alan 22 yaşındaki Collins, geçen sezon Wolverhampton formasıyla tüm kulvarlarda 31 karşılaşmada oynadı.

Kaynak: AA / Doğa Kırmızıoğlu - Spor

Wolverhampton Wanderers Sterlin England Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title