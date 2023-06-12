Brentford, Kevin Schade'yi rekor bonservis bedeliyle transfer etti

İngiltere Premier Lig takımlarından Brentford, Alman oyuncu Kevin Schade'yi kiralık olarak forma giydikten sonra rekor bonservis bedeli ödeyerek transfer etti. Schade'nin bonservisi için Freiburg'a 25 milyon avro ödendiği belirtiliyor.