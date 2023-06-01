Brentford, 18 yaş altı takımının başına kadın teknik direktör getirdi

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, 18 yaş altı takımının başına Lydia Bedford'u getirdi. Premier Lig tarihindeki ilk kadın teknik direktör atamasını yapan Brentford'un futbol direktörü Phil Giles, 'Kapsamlı bir işe alım süreci yürüttük. Lydia ve Jon-Paul en iyi iki adaydı. Başarılı olacaklarından eminim.' ifadelerini kullandı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brentford, 18 yaş altı takımının başına Lydia Bedford'u getirdi.

Premier Lig tarihindeki ilk kadın teknik direktör atamasını yapan Brentford'un futbol direktörü Phil Giles, "Kapsamlı bir işe alım süreci yürüttük. Lydia ve Jon-Paul en iyi iki adaydı. Başarılı olacaklarından eminim." ifadelerini kullandı.

Bedford'un yardımcılığını Jon-Paul Pittman üstlenecek.

Daha önce Leicester City Kadın Futbol Takımı'nı çalıştıran Bedford, bu sezon yardımcı teknik direktör olarak görev yaptığı Arsenal ile UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi'nde yarı final gördü.