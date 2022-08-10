Medipol Başakşehir-Breidablik maçına doğru UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak İzlanda ekibi Breidablik hazırlıklarını tamamladı. UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu rövanş maçında yarın deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşılaşacak İzlanda ekibi Breidablik hazırlıklarını tamamladı. Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda teknik direktör Oskar Thorvaldsson yönetiminde ilk 15 dakikası basın mensuplarına açık gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve pas hareketleriyle başladı. Antrenmanın basına kapalı bölümünde maçın taktik çalışmasının gerçekleştirildiği öğrenildi. Spor AA / Hilmi Sever UEFA Avrupa Konferans Ligi Fatih Terim Stadı Başakşehir İzlanda Spor Haberler

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