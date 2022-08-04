Breidablik-Medipol Başakşehir maçından notlar

UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İzlanda temsilcisi Breidablik'e konuk olan Medipol Başakşehir'de teknik direktör Emre Belözoğlu, İsrail ekibi Maccabi Netanya ile deplasmanda oynanan karşılaşmaya göre ilk 11'inde 4 değişiklik yaptı.

Emre Belözoğlu, Lucas Lima, Junior Caiçara, Mahmut Tekdemir ve Serdar Gürler'in yerine, Şener Özbayraklı, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç ve Ömer Ali Şahiner'e ilk 11'inde şans verdi.

Medipol Başakşehir, sahaya Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Deniz Türüç, Aleksic, Ömer Ali Şahiner, Münir ve Okaka??????? ilk 11'iyle çıktı.

Turuncu-lacivertli takımda Muhammed Şengezer, Deniz Dilmen, Alexandru Epureanu, Serdar Gürler, Batuhan Çelik, Patryk Szysz, Mahmut Tekdemir, Enzo Crivelli, Muhammet Arslantaş, Ahmet Touba, Lucas Lima ve Junior Çaiçara ise yedekler arasında yer aldı.

Hava sıcaklığı 10 derecenin altında

Breidablik ile Medipol Başakşehir arasında İzlanda'nın Kopavogur şehrinde yapılan müsabaka, soğuk bir havada oynandı.

Gündüz ortalama 13 derece civarında olan sıcaklık, maç saatinde 10 derecenin altına düştü.

Tribünler büyük ölçüde doldu

Medipol Başakşehir'in İzlanda ekibi Breidablik ile karşı karşıya geldiği Kopavogsvöllur Stadı büyük ölçüde doldu.

Kopavogur şehrinin 1700 kişi kapasiteli Kopavogsvöllur Stadı'ndaki mücadeleyi yaklaşık 1500 futbolsever izledi.