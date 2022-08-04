Breidablik-Medipol Başakşehir
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İzlanda temsilcisi Breidablik ile Medipol Başakşehir arasında yapılacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: KopavogsvöllurHakemler: Petri Viljanen, Mika Lamppu, Mikko Alakare (Finlandiya)Breidablik: Einarsson,...
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UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İzlanda temsilcisi Breidablik ile Medipol Başakşehir arasında yapılacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle:
Stat: Kopavogsvöllur
Hakemler: Petri Viljanen, Mika Lamppu, Mikko Alakare (Finlandiya)
Breidablik: Einarsson, Gunnlaugsson, Muminovic, Margeirsson, Ingvarsson, Einarsson, Sigurjonsson, Eyjolfsson, Svanthorsson, Thorvaldsson, Thornhalsson
Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Deniz Türüç, Aleksic, Ömer Ali Şahiner, Münir, Okaka???????
AA / Hilmi Sever - Spor