Breidablik-Medipol Başakşehir UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İzlanda temsilcisi Breidablik ile Medipol Başakşehir arasında yapılacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: KopavogsvöllurHakemler: Petri Viljanen, Mika Lamppu, Mikko Alakare (Finlandiya)Breidablik: Einarsson,... UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. eleme turu ilk maçında İzlanda temsilcisi Breidablik ile Medipol Başakşehir arasında yapılacak müsabakanın hakem ve takım kadroları şöyle: Stat: Kopavogsvöllur Hakemler: Petri Viljanen, Mika Lamppu, Mikko Alakare (Finlandiya) Breidablik: Einarsson, Gunnlaugsson, Muminovic, Margeirsson, Ingvarsson, Einarsson, Sigurjonsson, Eyjolfsson, Svanthorsson, Thorvaldsson, Thornhalsson Medipol Başakşehir: Volkan Babacan, Şener Özbayraklı, Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Biglia, Deniz Türüç, Aleksic, Ömer Ali Şahiner, Münir, Okaka??????? Spor AA / Hilmi Sever UEFA Avrupa Konferans Ligi Finlandiya Başakşehir İzlanda Spor Haberler

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