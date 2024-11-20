Breein Tyree, Haftanın Oyuncusu Seçildi

Aliağa Petkimspor'un oyun kurucusu Breein Tyree, TOFAŞ karşısında sergilediği 31 sayılık performansıyla Basketbol Süper Ligi tarafından 'Haftanın Oyuncusu' seçildi.

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında TOFAŞ ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Baştan sonra büyük bir çekişmeyle geçen karşılaşmayı ev sahibi ekip TOFAŞ, 107-99 kazanmayı başardı. Müsabakaya damga vuran isim ise Aliağa Petkimspor forması giyen Breein Tyree oldu. ABD'li oyun kurucu; 31 sayı, 3 ribaund ve 4 asist üreterek takımının maça tutunmasını sağlasa da galibiyeti getiremedi. 26 yaşındaki basketbolcu, bu performansıyla Basketbol Süper Ligi tarafından 'Haftanın Oyuncusu' seçildi. - İZMİR