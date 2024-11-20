Üye Girişi
Haberler

Breein Tyree, Haftanın Oyuncusu Seçildi

Breein Tyree, Haftanın Oyuncusu Seçildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Aliağa Petkimspor'un oyun kurucusu Breein Tyree, TOFAŞ karşısında sergilediği 31 sayılık performansla Basketbol Süper Ligi tarafından 'Haftanın Oyuncusu' seçildi. Maçta Aliağa Petkimspor, TOFAŞ'a 107-99 yenilmesine rağmen, Tyree'nin etkileyici performansı dikkat çekti.

Aliağa Petkimspor'un oyun kurucusu Breein Tyree, TOFAŞ karşısında sergilediği 31 sayılık performansıyla Basketbol Süper Ligi tarafından 'Haftanın Oyuncusu' seçildi.

Aliağa Petkimspor, Basketbol Süper Ligi'nin 7. haftasında TOFAŞ ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Baştan sonra büyük bir çekişmeyle geçen karşılaşmayı ev sahibi ekip TOFAŞ, 107-99 kazanmayı başardı. Müsabakaya damga vuran isim ise Aliağa Petkimspor forması giyen Breein Tyree oldu. ABD'li oyun kurucu; 31 sayı, 3 ribaund ve 4 asist üreterek takımının maça tutunmasını sağlasa da galibiyeti getiremedi. 26 yaşındaki basketbolcu, bu performansıyla Basketbol Süper Ligi tarafından 'Haftanın Oyuncusu' seçildi. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
Bütçe görüşmelerinde Bakan Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında arbede

Bakan Yerlikaya, öfke patlaması yaşayan CHP'lilerin ortasında kaldı

 Cumhurbaşkanı Erdoğan iddiayı doğruladı: Herzog'a hava sahamızı kapattık

Erdoğan iddiayı doğruladı: Ona hava sahamızı kapattık

 Yenidoğan Çetesi davasında 3. gün! İlk sanıktan ilişki itirafı

Skandalın içinde aşk da varmış! Sanık hemşireden ilişki itirafı
Köfteci Yusuf enerji sektörüne giriyor

Köfteci Yusuf yeni sektöre giriyor
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Son Dakika Haberleri

Nasuh Mahruki kimdir? Nasuh Mahruki kaç yaşında, nereli? Duygu Kiraz kimdir, öldü mü? Duygu Kiraz neden öldü? MASTERCHEF FETTUCCINE ALFREDO TARİFİ! Fettuccine Alfredo nasıl yapılır, Fettuccine Alfredo malzemeleri neler? Türkiye kar haberleri: Bu hafta sonu kar yağacak mı? Meteoroloji'den 5 ile kar uyarısı! Genç kızların çalıştığı kıraathane nerede? Kıraathane olayı nedir? A101 21 KASIM 2024 KATALOĞU A101'e gelen ürünler! 21 Kasım Perşembe A101 bu hafta katalog ürünleri neler? A101'de hangi ürünler olacak? Masterchef'te 150 Bin liralık ödülü kim kazandı? Masterchef'te ödül oyunu kazananı kim? Sözleşmeli Öğretmenlik tercihleri bitti mi, ne zaman bitecek? Masterchef 20 Kasım yeni bölüm fragmanı! Masterchef yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Ali Yerlikaya ile CHP'li vekiller arasında ne yaşandı? Bütçe görüşmesinde ne oldu? (VİDEO İZLE) Asena kimdir? Aramızda Kalmasın konuğu Asena kaç yaşında, nereli? Asena biyografisi!
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.