Üye Girişi
Haberi Paylaş

Brandley Mack-Olien Kuwas, Giresunspor'da

Spor Haberleri

Brandley Mack-Olien Kuwas, Giresunspor'da

Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor, 29 yaşındaki forvet Brandley Mack-Olien Kuwas'ı transfer ettiğini açıkladı.

Spor Toto Süper Lig ekibi Giresunspor, 29 yaşındaki forvet Brandley Mack-Olien Kuwas'ı transfer ettiğini açıkladı.

Yeşil-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Giresunsporumuz 29 yaşındaki forvet oyuncusu Brandley Kuwas ile anlaşma sağlamıştır. Brandley Kuwas'a Giresunspor'umuza hoş geldin diyor, Çotanak arma altında başarılı bir sezon diliyoruz" ifadeleri kullanıldı. - GİRESUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Giresunspor Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title