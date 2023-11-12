Brand Group Alanya Belediyespor, Spor Toto'yu 3-1 Yendi
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında Brand Group Alanya Belediyespor, evinde Spor Toto'yu 3-1 yendi. Maçın setleri 25-23, 16-25, 25-23, 35-33 şeklinde sonuçlandı.
Salon: Atatürk
Hakemler: Sadettin Deneri, Sevilay Gezer Boyacı
Brand Group Alanya Belediyespor : Uriarte, Emin Gök, Saadat, Cafer Kirkit, Bertuğ Öndeş, Seganov (Azizcan Ataoğlan, Ali İhsan Heper, Oğuzhan Doğruluk, Zeka Çağatay Kır, Umut Durur)
Spor Toto: Selçuk Keskin, Sercan Yüksel Bıdak, Petric, Berezhko, Mustafa Koç, Vucicevic (Murat Tokgöz, Ümit Demir, Sharifi, Mustafa Cengiz)
Setler: 25-23,16-25, 25-23, 35-33
Süre: 141 dakika (36, 22, 35, 48)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında Brand Group Alanya Belediyespor, evinde Spor Toto'yu 3-1 yendi.
Kaynak: AA / Spor