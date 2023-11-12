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Brand Group Alanya Belediyespor, Spor Toto'yu 3-1 Yendi

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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında Brand Group Alanya Belediyespor, evinde Spor Toto'yu 3-1 yendi. Maçın setleri 25-23, 16-25, 25-23, 35-33 şeklinde sonuçlandı.

Salon: Atatürk

Hakemler: Sadettin Deneri, Sevilay Gezer Boyacı

Brand Group Alanya Belediyespor : Uriarte, Emin Gök, Saadat, Cafer Kirkit, Bertuğ Öndeş, Seganov (Azizcan Ataoğlan, Ali İhsan Heper, Oğuzhan Doğruluk, Zeka Çağatay Kır, Umut Durur)

Spor Toto: Selçuk Keskin, Sercan Yüksel Bıdak, Petric, Berezhko, Mustafa Koç, Vucicevic (Murat Tokgöz, Ümit Demir, Sharifi, Mustafa Cengiz)

Setler: 25-23,16-25, 25-23, 35-33

Süre: 141 dakika (36, 22, 35, 48)

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin 6. haftasında Brand Group Alanya Belediyespor, evinde Spor Toto'yu 3-1 yendi.

Kaynak: AA / Spor

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