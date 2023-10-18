Brand Group Alanya Belediyespor, RAMS Global Cizre Belediyespor'u mağlup etti
Spor Haberleri
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ilk haftasında Brand Group Alanya Belediyespor, evinde RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-2 yendi.
Salon: Şırnak
Hakemler: Tuncay Kandemir, Doğan Sevinçelli
RAMS Global Cizre Belediyespor: Vefa Yılmaz, Danilov, Afshin Far, Hakan Polat, Ömer Furkan Dur, Daneshdoust (Muhammed Aray, Halil İbrahim Yücel, Melih Sıratça, Furkan Gök, Çağatay Durmuş)
Brand Group Alanya Belediyespor : Cafer Kırkıt, Saadat, Seganov, Emin Gök, Uğur Kılınç, Uriarte (Ali İhsan Heper, Zeka Çağatay Kır, Azizcan Ataoğlan, Umut Durur, Bertuğ Öndeş, Oğuzhan Doğruluk)
Setler: 23-25, 25-22, 16-25, 25-19, 9-15
Süre: 133 dakika (31, 29, 25, 28, 20)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ilk haftasında Brand Group Alanya Belediyespor, evinde RAMS Global Cizre Belediyespor'u 3-2 yendi.