Brand Group Alanya Belediyespor, Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-1 yendi
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Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ikinci haftasında Brand Group Alanya Belediyespor, konuk ettiği Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-1 yendi.
Salon: Atatürk
Hakemler: Hakkı Demiralay, Sevilay Gezer Boyacı
Brand Group Alanya Belediyespor : Cafer Kirkit, Saadat, Seganov, Emin Gök, Uriarte, Uğur Kılınç (Zeka Çağatay Kır, Ali İhsan Heper, Bertuğ Öndeş, Umut Durur, Oğuzhan Doğruluk, İrfan Çetinkaya)
Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor: Ahmet Can Büyükgöz, Atakan Topal, Mustafa Cervatoğlu, Furkan Aydın, Ivanov, Gunter (Umut Özdemir, Batuhan Yurdagül, Hoff, Can Koç, Berke Eray Yetkin)
Setler: 21-25, 25-18, 25-22, 25-15
Süre: 123 dakika (27, 29, 45, 22)
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nin ikinci haftasında Brand Group Alanya Belediyespor, konuk ettiği Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor'u 3-1 yendi.