Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

Brand Group Alanya Belediyespor, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salon: Atatürk

Hakemler: Hakkı Demiralay, Halit Cerit

Brand Group Alanya Belediyespor : Azizcan Ataoğlan, Umut Durur, Uğur Kılınç, Bertuğ Öndeş, Uriarte, İrfan Çetinkaya (Zeka Çağatay Kır, Ali İhsan Heper, Cafer Kirkit, Abdulsamet Sineren)

Bursa Büyükşehir Belediyespor : Orçun Ergün, Emre Batur, Ahmet Samet Baltacı, Bahov, Onur Kaya, Mehmet Hacıoğlu (Buğra Tiryaki, Emre Berat Fırat, Fatih Cihan)

Setler: 25-20, 21-25, 25-18, 25-16

Süre: 102 dakika (26, 27, 26, 23 )

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi play-off 7-8'incilik etabı ilk maçında Brand Group Alanya Belediyespor, konuk ettiği Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-1 yendi.

Brand Group Alanya Belediyespor, 14 Nisan'da serinin ikinci maçında Bursa Büyükşehir Belediyespor'a konuk olacak.

Kaynak: AA / Spor

Bursa Büyükşehir Belediyespor Alanya Belediyespor Voleybol Sigorta Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Fenerbahçe ne ceza aldı? Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa cezaları belli oldu CANLI maç izle! (OLYMPİAKOS-FENERBAHÇE) Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 11 Nisan günün maçları nereden izlenir? 12 Nisan 2024 Günlük Burç Yorumları: 12 Nisan Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? EMEKLİYE YÜZDE KAÇ ZAM YAPILACAK? Emekli ve memura zam yapılacak mı, ne kadar zam yapılacak? Bugün kargolar açık mı? Bayramda Yurtiçi, MNG, PTT, Aras Kargo dağıtım yapıyor mu? Bayramda akbil ücretsiz mi? Bayramda İstanbulKart bedava mı? Hudutsuz Sevda bu hafta var mı? Hudutsuz Sevda yeni bölüm ne zaman, hangi tarihte yayınlanacak? File market bayramda açık mı 2024? File market bayramda kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor? Nurhak Belediyesi hangi parti? Nurhak Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Kahramanmaraş Nurhak yerel seçim sonuçları! Hangi köprüler ücretsiz? Bayramda hangi köprüler bedava? İşte bayramda ücretsiz olan köprüler ve otoyollar! Emeklilere zam var mı? Emeklilere ne kadar, yüzde kaç zam yapılacak? İşte temmuzda memur ve emekliyi bekleyen zam oranı! 11 NİSAN BİM AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU YAYINLANDI: Bu hafta neler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Bayramda noterler açık mı? Bugün noterler açık mı, hangi noter açık? ŞEKER BAYRAMI NE ZAMAN BİTİYOR? Bayram ne zaman, hangi tarihte bitecek?ı Borsa bayramda kapalı mı? Borsa İstanbul bugün kapalı mı, ne zaman açılacak?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title