Bozyazı'da 'Tekvando Şenliği' düzenlendi - Haberler

Mersin'in Bozyazı ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında ilçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından 'Tekvando Şenliği' düzenlendi.

Bozyazı Şehit Murat Namdar Ortaokulu Spor Salonunda yapılan organizasyona 120 sporcu katıldı. Şenlik yoğun katılımla coşku içinde geçti. 120 sporcunun katıldığı turnuvada dereceye giren sporculara madalyaları Gençlik ve Spor İlçe Müdür Vekili Sema Güler tarafından verildi.

Tekvando Şenliği'nde çocuklarını yalnız bırakmayan anneler ise evde hazırladıkları bir birinden lezzetli yiyecek ve içecekleri sporculara ve katılımcılara ikram etti. Sporcu aileleri kendilerine ve çocuklarına güzel, unutulmaz anlar yaşattıkları için şenliği düzenleyenlere ve emeği geçenlere teşekkür ettiler. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Spor