Bozyazı'da Mahalleler Arası Voleybol Turnuvası sona erdi - Haberler

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Bozyazı'da Mahalleler Arası Voleybol Turnuvası sona erdi

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Bozyazı'da Mahalleler Arası Voleybol Turnuvası sona erdi

MERSİN (İHA) – Bozyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü Mahalleler Arası Voleybol Turnuvası" sona erdi.

MERSİN (İHA) – Bozyazı Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından organize edilen "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü Mahalleler Arası Voleybol Turnuvası" sona erdi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde Şehit Murat Namdar Ortaokulu Spor Salonunda oynanan ve çekişmeli müsabakalara sahne olan, 9 mahallenin katıldığı turnuvada Beyreli Mahallesi birinci, Çubukkoyağı Mahallesi ikinci ve Merkez Mahallesi üçüncü oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren takımlara ve sporculara ödüllerinin, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününde takdim edileceği bildirildi. - MERSİN

İhlas Haber Ajansı / Spor

Hisarcık voleybol Bozyazı Mersin Spor Haberler

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