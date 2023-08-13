Üye Girişi
Haberler

Bozyazı'da ikinci kez plaj voleybolu turnuvası başlıyor

Spor Haberleri

Mersin'in Bozyazı ilçesinde düzenlenen plaj voleybolu turnuvası yarın başlayacak. Turnuva, 14-20 Ağustos tarihleri arasında Sahil Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilecek. Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, turnuvanın ilçenin gelişimi için önemli bir adım olduğunu belirtti ve turnuvayı gelenekselleştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Mersin'in Bozyazı ilçesinde ikinci kez organize edilen plaj voleybolu turnuvası, yarın başlayacak.

Bozyazı Belediyesi ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğünce düzenlenen turnuva, 14-20 Ağustos'ta Sahil Yaşam Parkı'nda gerçekleştirilecek.

Belediye Başkanı Mustafa Çetinkaya, belediyede düzenlenen tanıtım toplantısında, ilçenin son yıllarda birçok etkinliğe ev sahipliği yaptığını söyledi.

Bozyazı'yı her alanda geliştirmek için çalıştıklarını belirten Çetinkaya, "Bozyazı için yeni bir hamle oluşturacak bu turnuvada güzelliklerle karşılaşacağımızı ümit ediyoruz. İlçenin adının, güzel organizasyon ve aktivitelerle anılacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Çetinkaya, bu yıl ikince kez organize edilecek plaj voleybolu turnuvasını gelenekselleştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Spor

Çetinkaya Hisarcık Bozyazı Mersin Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title