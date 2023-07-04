Bozyazı'da geleneksel plaj voleybolu turnuvası 14 Ağustos'ta başlayacak
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Bozyazı Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenecek plaj voleybolu turnuvası 14-20 Ağustos'ta yapılacak.
Bozyazı Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenecek plaj voleybolu turnuvası 14-20 Ağustos'ta yapılacak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, organizasyon ilçedeki Sahil Yaşam Parkı'nda gerçekleşecek.
Turnuvaya katılmak isteyenler, 17 Temmuz-9 Ağustos'ta Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvuru yapabilecek.
Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Spor