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Bozyazı'da geleneksel plaj voleybolu turnuvası 14 Ağustos'ta başlayacak

Bozyazı'da geleneksel plaj voleybolu turnuvası 14 Ağustos'ta başlayacak

Spor Haberleri

Bozyazı Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenecek plaj voleybolu turnuvası 14-20 Ağustos'ta yapılacak.

Bozyazı Belediyesince bu yıl ikincisi düzenlenecek plaj voleybolu turnuvası 14-20 Ağustos'ta yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, organizasyon ilçedeki Sahil Yaşam Parkı'nda gerçekleşecek.

Turnuvaya katılmak isteyenler, 17 Temmuz-9 Ağustos'ta Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne başvuru yapabilecek.

Kaynak: AA / Muzaffer Keklik - Spor

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