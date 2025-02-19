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Bozüyük Vitraspor Teknik Direktörü Yılmaz Ayten ile Yollarını Ayırdı

Bozüyük Vitraspor Teknik Direktörü Yılmaz Ayten ile Yollarını Ayırdı
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Bölgesel Amatör Ligi 9. Grup takımlarından Bozüyük Vitraspor, son haftalarda alınan olumsuz sonuçlar sonucunda Teknik Direktör Yılmaz Ayten ile yollarını ayırdığını duyurdu.

Bölgesel Amatör Ligi (BAL) 9. Grup ekiplerinden Bozüyük Vitraspor Kulübü yönetimi Teknik Direktör Yılmaz Ayten ile yollarını ayırdı.

Son haftalarda istediği sonuçları alamayan Bozüyük Vitraspor Kulüp yönetimi sosyal medya hesaplarından Teknik Direktör Yılmaz Ayten ile yollarını ayırdıklarını duyurdu. Yapılan duyuruda;" Teknik Direktör Yılmaz Ayten ile karşılıklı görüşmeler sonucu yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine kulübümüze verdiği emekler için teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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