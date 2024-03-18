Bozüyük Vitra Spor ile Anadolu Üniversitesi Spor U13 takımları hazırlık maçı yaptı

Bozüyük Vitra Spor ile Anadolu Üniversitesi Spor U13 takımları hazırlık maçı yaptı.

Bölgesel Amatör Lig maçlarının başlamasına az bir süre kala Bozüyük Vitra Spor ile Eskişehir Anadolu Üniversitesi Spor Kulüpleri Bozüyük Kapalı Spor Salonu Sentetik sahasında hazırlık maçı için karşılaştılar.

Eskişehir ve Bozüyük'lü taraftar ve ailelerinde izleyici oldukları karşılaşmada Bozüyük Vitra Spor'un 4-3 galibiyeti ile sonuçlandı. - BİLECİK