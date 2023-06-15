Bozüyük'te Ortaokul Öğrencileri BOPAY Yarışmalarında Mücadele Etti

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde ortaokul öğrencileri, Bozüyük Parkur Yarışlarında (BOPAY) heyecanlı ve eğlenceli anlar yaşadı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünce, çocukların sosyal gelişimini yarışma ve oyun yoluyla desteklemek, çocuklarda empati duygusu oluşturmak, başkalarına saygı göstermek, sabırlı olmak, kurallara uymak, stresle baş etmek, problem çözmek ve liderlik yapmak gibi sosyal becerileri geliştirmek amacıyla Bozüyük Eğitimi Geliştirme Projesi (BEGEP) kapsamında düzenlenen BOPAY hazırlık aşamasında öğrenciler, okullarında belirlenen parkurlarda beden eğitimi öğretmenleri eşliğinde antrenman yaptı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Salonu'nda, çocukların karakter ve kişilik yönünden güçlendirmeyi, iletişim kurma becerilerinin olumlu yönde geliştirmeyi ve çocukları spora teşvik ederek bedenen ve ruhen güçlü bir nesil yetiştirmeyi amaçlayan yarışmalara 440 ortaokul öğrenci katıldı ve 12 beden öğretmen görev aldı.

Öğrenciler lastik atlama, harf yazma, halka atma, engel aşma ve kum torbası ile hedef vurma parkurlarında mücadele etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Demir, AA muhabirine, çocukların spor yoluyla dostça rekabet etmeyi ve kardeşliği öğrendiğini söyledi.

Her yarışın bir kazananı ve bir de kaybedenin olduğunu belirten Demir, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yarışmadan sonra rakibinin elini dostça sıkabilmek ve tebrik edebilmek büyük erdemdir. Gençlerimize bu erdemi ve yarışma kültürünü henüz okul çağındayken aşılamamız gerekiyor. Parkur yarışlarının özündeki amaç budur. Çocuklarımız hayatta karşılaşabilecekleri zorlukların üstesinden gelmeyi öğrendiklerinde, temel yaşam becerilerini ve iletişim becerilerini okul çağlarında geliştirdiklerinde, geleceğe daha güvenle bakabiliriz. Biz yetişkinler evlatlarımıza kendi kanatlarıyla uçmayı öğretmek, onlara yaşamlarında karşılarına çıkabilecek zorluklarla savaşmayı öğretmek, engelleri aşmalarına rehber olabilmek için elimizden gelenin en iyisini yapmak durumundayız."

Beden eğitimi öğretmeni ve proje koordinatörü Muharrem Aslantaş da ortaokul yaş grubundaki çocukları sporla buluşturmak ve daha fazla çocuğa ulaşarak spor yaptırmak istediklerini dile getirdi.

Aslantaş, "Parkurlarda çocukların beceri ve koordinasyon becerilerini ön plana çıkarabilecek bir etkinlik düzenledik. Bilinen bir yarışma olduğu için çocuklarımız hem eğleniyor hem de yarışıyor." dedi.