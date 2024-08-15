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Bozüyük'te Dart Sporu İlgi Görüyor

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Bozüyük İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde açılan dart sporuna ilgi her geçen gün artarak devam ediyor. Sporcular hem eğleniyor hem de matematiksel becerilerini geliştiriyorlar.

Bozüyük İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü bünyesinde açılan dart sporuna ilgi her geçen gün artarak devam ediyor.

Bozüyük Merkez Kapalı Spor Salonunda yapılan antrenmanlarda sporcular hem eğleniyor hemde matematiksel becerilerini geliştiriyorlar. Haftanın üç günü antrenman yaptıklarını belirten Dart Antrenörü İsmail Torunlar, dart branşına son yıllarda ilginin arttığını söyledi. Dart oyununun matematiksel etkilerinin oldukça ilginç ve çeşitli alanlarda fayda sağladığını ifade eden Antrenör İsmail Torunlar; "Dart oynarken, oyuncular sürekli olarak puanları toplamak ve çıkarmak zorundadır. Bu, zihinsel aritmetik becerilerini geliştirir. Oyuncular, belirli bir puana ulaşmak için hangi sayılara atış yapacaklarını planlamalıdır. Bu, stratejik düşünme ve problem çözme yeteneklerini artar. Dart tahtasındaki farklı bölgelere atış yaparken, oyuncular açıları ve mesafeleri dikkate almalıdır. Bu, geometri ve açı bilgilerini pekiştirir. Oyuncular, belirli bir hedefe ulaşma ihtimallerini değerlendirir ve buna göre atışlarını yapar. Bu, ihtimal ve istatistik bilgilerini kullanmalarını sağlar. Ayrıca dart, hedefe isabet etmeyi gerektirdiği için el ve göz koordinasyonunu artırır. Konsantrasyonu artırır, hedefe odaklanmak, dikkat ve konsantrasyon becerilerini geliştirir. Eğlenceli bir aktivite olarak dart, stres atmaya yardımcı olur. Dart, arkadaşlar ve aile ile oynanabilecek bir oyun olduğu için sosyal etkileşimi artırır. Dart oynamak, hafif bir fiziksel aktivite olarak kabul edilir" dedi.

Dart oyununda yaşın önemli olmadığını,7 den 77 ye engelli ya da engelsiz her vatandaşın bu sporu yapabileceğini sözlerine ekleyen antrenörü İsmail Torunlar, Bozüyük halkını dart oynamak için Bozüyük Merkez Kapalı Spor Salonuna davet etti. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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