Bozüyük'te 92 tekvandocu için sarı ve sarı yeşil kuşak töreni yapıldı

HİSARCIK, KÜTAHYA (AA) - Bozüyük Güneş Spor Kulübünce ücretsiz sunulan tekvando kursuna katılan 92 sporcu için kuşak töreni gerçekleştirildi.

İlçe genelinde çocukları spora yöneltmek ve teşvik etmek amacıyla verilen ücretsiz eğitimden faydalanan çocuklar için Bozüyük Halk Eğitim Merkezi Konferans Salonu'nda kuşak töreni düzenlendi.

Kulüp antrenörü Kübra Özen, şubat-mart ayları arasında 92 sporcunun tekvando kurslarına katıldığını ve kuşak ve belge almaya hak kazandığını ifade ederek, şunları aktardı:

"Beyaz kuşak ile başlayan okul çıkışlarında zaman kaybetmeden antrenmana gelen sporcularımız 4 ayın sonunda emeklerinin karşılığını sarı ve sarı yeşil kuşak olarak aldı. Daha yolun başındalar, bırakmaz ve bu disiplin ile devam ederlerse daha güzel günler onları bekliyor olacak. Onların heyecan, mutluluk ve başarılarına ortak olmak çok güzel bir duygu."

Törende, kuşak atlamaya hak kazanmış öğrencilere başarı belgeleri verilerek, sarı ve sarı yeşil kuşakları takıldı.