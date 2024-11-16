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Bozüyük Stadyumu Yenilenerek 29 Aralık'ta Açılıyor

Bozüyük Stadyumu Yenilenerek 29 Aralık'ta Açılıyor
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Bozüyük ilçesinde uzun süredir metruk halde bulunan stadyum, yapılan kapsamlı yenileme çalışmaları sonrasında 29 Aralık'ta kapılarını açarak, Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Vitraspor'un maçına ev sahipliği yapacak.

Bilecik'in Bozüyük ilçesinde yenileme çalışmalarına geçen yıl başlanan Bozüyük Stadyumu 29 Aralık'ta kapılarını açacak.

Uzun yıllardır metruk bir halde bulunan Bozüyük Stadyumu geçtiğimiz yıl yenileme ve tadilat yapımına başlarken, statta çalışmalarda sona gelindi. AK Parti Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, yapımında sona gelinen statta incelemelerde bulunarak, "Bozüyük Stadında en göze çarpan yenileme Kapalı Tribünde gerçekleşti. Çatısı ve çatı kolonları tamamen yenilenen Kapalı Tribünün duvarlarında depreme karşı güçlendirme yapıldı, duvarların kaplamaları ve boyaları tekrar yapıldı; soyunma odaları yenilendi, merdivenler, basamaklar, korkuluklar ve oturma grupları tamamen yenilendi. Kapalı Tribünün daha önce mavi beyaz olan seyirci koltukları kırmızı beyaz renklerle değiştirildi. Protokol tribünü de yenilenen kapalı alana siyah renk bez kumaş yerleştirildi. Saha çalışmalarına gelince; ilçe stadının zemini komple değiştirildi. Yeni çimler ekildi; alt kısmına yeni ızgaralar yerleştirildi ve filtreleme sistemleri yapıldı, otomatik sulama sistemi yerleştirildi. Doğal Çim Alan olan stat zeminine enlemesine beş adet, boylamasına ise yedi adet otomatik fıskiye sistemi konumlandırıldı. Bu fıskiye sistemi sayesinde otomatik zamanlayıcı kendiliğinden kademe kademe çim zeminin sulamasını gerçekleştiriyor" dedi.

Stadın kapıları Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Vitraspor'un 29 Aralık'ta oynayacağı Sapanca Gençlik Spor maçında açacak. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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