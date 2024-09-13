Bozüyük Metristepe Arama Kurtarma Derneği Spor Kulübü 2'li Takım Bocce Ligi Oluşturdu

Bozüyük Metristepe Arama Kurtarma Derneği Spor Kulübü üyeleri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle 2'li Takım Bocce (Petank) ligi oluşturdular.

Ligde 16 takım ve 32 dernek üyesinin bulunduğu ve 8 hafta süreceğini belirten Bozüyük Metristepe Arama Kurtarma Derneği Spor Kulübü Başkanı Ali Ekber Sakıcı; " 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı münasebetiyle kulüp yönetimi olarak üyelerimizi aktif tutmak amaçlı spor etkinliği düzenleme kararı aldık. Buna her yaştan herkesin katılabileceği ve son günlerde ilçemiz de oldukça faal olan Bocce branşını uygun gördük. Amacımız kulüp sporcularımız ve kardeş kuruluşumuz olan Metristepe Arama Kurtarma Derneği üyelerimiz arasında sosyal ortamlar oluşturarak kaynaşmalarını sağlamak, sportif faaliyetler de zinde ve aktif tutmak. Haftada bir gün iki tur yapacağımız maçlarla 8 hafta sürecek. Ligin sonunda yine spor kulübümüz ve dernek üyelerimizle kamp ve doğa aktiviteleri planlamaktayız" dedi. - BİLECİK