Bozüyük İlçe Stadı Güçlendirme Projesi Tamamlandı

Bilecik Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen Bozüyük İlçe Stadı Güçlendirme ve Onarım Projesi'nin tamamlandığı bildirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, yaklaşık 56 milyon lira yatırımla hayata geçirilen proje kapsamında stadyumun, yenilenerek sporseverlere hizmet vermeye başladığı kaydedildi.

Güçlendirme ile stadın dayanıklılığının artırıldığı belirtilen açıklamada, "Yatırımla Bozüyük'e modern bir spor kompleksi kazandırılmıştır. Yenilenen stadyum, hem profesyonel sporcuların hem de amatör sporcuların hizmetine sunularak sporun daha fazla yaygınlaşmasına katkı sağlayacaktır. Ayrıca, gençlerin boş zamanlarını değerlendirmeleri ve sağlıklı bir yaşam sürmeleri için önemli bir merkez haline gelecek. Yatırım, sporun gelişimi için atılmış önemli bir adım." ifadesine yer verildi.