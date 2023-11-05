Bozüyük Güneş Spor Kulübü ve Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi Taekwondo Kursu Sınavı

Bozüyük Güneş Spor Kulübü ile Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi'nin ortak açtıkları taekwondo kursuna katılan sporcular kuşak terfi sınavında ter döktü.

Bozüyük Güneş Spor Kulübü ile Bozüyük Halk Eğitimi Merkezi'nin ortak açtıkları taekwondo kursunda sporcular kuşak terfisi için mücadele etti. Düzenlenen 2023 yılı 3. dönem kuşak terfi sınavına 108 sporcu katıldı. Sınav hakkında konuşan antrenör Kübra Özen, "Sporcularımıza taekwondo branşı ile disiplini aşılamak, öz güvenlerini yükseltmek, fiziksel gelişimin yanında bedensel ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak, sporu sevdirmek, sağlıklı yaşamayı öğretmek hedefimiz ve bunlarla birlikte ilçemizi, ilimizi ve ülkemizi başarılı ile temsil edecek sporcular yetiştirmek istiyoruz. Onlara bilgilerimizi ilmek ilmek işliyor, yoğun emek veriyoruz. İnşallah bu emeğin karşılığında onların başarıları ile gurur duyacağız. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Halk Eğitim Müdürümüz Levent Susam'a, Güneşspor Kulübü Başkanımız Ümit Kök'e ve tüm velilerimize teşekkür ederiz" dedi. - BİLECİK