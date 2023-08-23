Bozüyük Belediyesi Yaz Spor Okulları Yüzme Kursu Katılım Belgeleri Dağıttı

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz yaz spor okulları kapsamında yer alan yüzme kurslarını başarıyla tamamlayan öğrencilere katılım belgeleri verildi. Başkan Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, öğrencilerle bir araya gelerek belgeleri takdim etti.

Bozüyük Belediyesi tarafından 7 spor dalında düzenlenen ücretsiz yaz spor okulları branşlarının arasında yer alan yüzme kursunu başarı ile tamamlayan öğrencilere katılım belgeleri verildi.

Bu yıl 2013-2017 doğumlu öğrencilerin eğitim aldığı Bozüyük Belediyesi yüzme kursuna devam eden yaklaşık 400 öğrenci kursu başarıyla tamamlayarak belge almaya hak kazandı.

Yüzme kursunun ilk grubunu ziyaret eden Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu öğrencilerle bir araya geldi. Öğrencilere Kurs Katılım Belgeleri'ni takdim eden Başkan Bakkalcıoğlu, öğrencileri tebrik ederek eylül ayında başlayacak yeni eğitim ve öğretim döneminde öğrencilere başarılar diledi.