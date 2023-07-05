Bozüyük Belediyesi Yaz Spor Okulları Yoğun İlgi Görüyor

Bozüyük Belediyesi tarafından düzenlenen ücretsiz yaz spor okulları, çocukların bireysel yeteneklerini keşfetmelerini ve sosyalleşmelerini sağlıyor. Cimnastik branşı çalışmalarıyla başlayan etkinlikler, çocukların bedensel gelişimlerine katkıda bulunuyor.

Bozüyük Belediyesi tarafından ilçedeki çocukların yaz tatillerini en iyi şekilde değerlendirmeleri, bireysel yeteneklerini keşfetmeleri ve sosyalleşmelerini sağlamak amacıyla düzenlenen yaz spor okulları yoğun ilgi görüyor.

Ücretsiz olarak düzenlenen yaz spor etkinlikleri, Bozüyük Belediyesi Uğur Mumcu Kültür Merkezi Cimnastik Salonu'nda cimnastik branşı çalışmaları ile başlardı. Özellikle çocukların bedensel gelişimleri için son derece önemli olan cimnastik kursu sayesinde çocuklar, kas kemik yapılarını kuvvetlendiriyor ve duruş bozukluklarının önüne geçiliyor. Çocuklar ayrıca eğitim dönemlerinde denge, kuvvet, çabukluk, esneklik, el-göz koordinasyonu, sinir-kas koordinasyonu ve bedenlerini bilinçli bir şekilde kullanabilme yeteneği kazanıyor.