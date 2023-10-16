Bozüyük Belediyesi Spor Salonları'nda Kayıt Başladı
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Bozüyük Belediyesi Spor Salonları'ndan yararlanmak isteyenler için 10 Ekim 2023 Pazartesi günü başlayan başvurular devam ediyor. Pilates ve fitness yapmak isteyenler için yeni dönem kayıtlar geçen hafta başladı. Kayıt için başvuru formu doldurulması gerekmektedir.
Bozüyük Belediyesi Spor Salonları'ndan yararlanmak isteyenler için 10 Ekim 2023 Pazartesi günü başlayan başvurular devam ediyor.
Bozüyük Belediyesi Doç. Dr. Sinan Ateş Sosyal ve Kültürel Tesisi (Yeşilkent Sosyal ve Kültürel Tesisi), Uğur Mumcu Kültür Merkezi, Yeni Mahalle Konağı, Yenidoğan Mahalle Konağı, Yediler Mahalle Konağı ve Tekke Mahalle Konağı'nda bulunan spor salonlarında pilates ve fitness yapmak isteyenler için yeni dönem kayıtlar geçen hafta başladı.
Spor salonlarından faydalanmak isteyenler, Bozüyüklüler Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde başvuru formu doldurarak kayıt yaptırabilecek.