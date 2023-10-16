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Bozüyük Belediyesi Spor Salonları'nda Kayıt Başladı

Bozüyük Belediyesi Spor Salonları'ndan yararlanmak isteyenler için 10 Ekim 2023 Pazartesi günü başlayan başvurular devam ediyor. Pilates ve fitness yapmak isteyenler için yeni dönem kayıtlar geçen hafta başladı. Kayıt için başvuru formu doldurulması gerekmektedir.