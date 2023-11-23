Bozüyük Belediyesi Midi Kız Voleybol Takımı Şampiyon Oldu

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Midi Kız Voleybol Takımı, Bilecik Şampiyonası'nda oynadığı 9 maçı kazanarak şampiyon oldu. Takım, Türkiye Şampiyonası'nda ilimizi temsil etmeye hak kazandı.

Voleybol Midi Kızlar Bilecik Şampiyonası'nda Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Midi Kız Voleybol Takımı grupta ve final grubunda oynadığı toplam 9 maçı kazanarak namağlup şampiyon oldu.

Voleybol Midi Kızlar Bilecik Şampiyonası'na Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü kategorisinde Midi A ve Midi B Takımı olarak katılırken grupta 1308 Osmaneli Belediyesi Voleybol Takımı ve 1922 Bozüyük Voleybol Takımı yer aldı. Şampiyonada Midi B Takımı grup etabında 2 galibiyet alırken Midi A takımı oynadığı 6 grup maçında da 3-0'lık sonuçlarla galibiyet elde etti. Final etabında Bilecik Gençlikspor, Yurdumspor ve 1922 Bozüyük Voleybol Takımları ile karşılaşan Midi A Takımı rakiplerine set dahi vermeden şampiyonluğu elde ederken Türkiye Şampiyonasında ilimizi temsil etmeye hak kazandı. - BİLECİK