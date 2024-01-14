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Bozüyük Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Bilecik Belediyespor'u Yendi

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Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, kendi sahasında oynadığı Bilecik Belediyespor Kulübü'nü 3-1 yenerek galibiyet elde etti. Maçı izlemeye gelenler arasında Bilecik Valisi Şefik Aygöl de yer aldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig'de yer alan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, kendi sahasında oynadığı Bilecik Belediyespor Kulübü'nü 3-1 yendi.

Tempolu geçen müsabakada Bozüyük Belediye Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları rakibine karşı üstünlük göstererek maçı 3-1 kazandı. Müsabakanın ardından Bozüyüklü kızlar galibiyeti taraftarlarıyla kutladı. Maçı izlemeye gelenler arasında Bilecik Valisi Şefik Aygöl yer aldı. Bozüyüklü taraftarlar ise takımını destek vermek için salona akın etti. Polis ekipleri tarafından önlem alınan karşılaşmada tatsızlık yaşanmadı. - BİLECİK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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