Bozüyük Belediyesi Kadın Voleybol Takımı Bilecik Belediyespor'u Yendi

Türkiye Voleybol Federasyonu Kadınlar 2. Lig'de yer alan Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Kadın Voleybol Takımı, kendi sahasında oynadığı Bilecik Belediyespor Kulübü'nü 3-1 yendi.

Tempolu geçen müsabakada Bozüyük Belediye Eğitim ve Spor Kulübü sporcuları rakibine karşı üstünlük göstererek maçı 3-1 kazandı. Müsabakanın ardından Bozüyüklü kızlar galibiyeti taraftarlarıyla kutladı. Maçı izlemeye gelenler arasında Bilecik Valisi Şefik Aygöl yer aldı. Bozüyüklü taraftarlar ise takımını destek vermek için salona akın etti. Polis ekipleri tarafından önlem alınan karşılaşmada tatsızlık yaşanmadı. - BİLECİK