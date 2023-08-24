Bozüyük Belediyesi Gençlere Yönelik Spor Turnuvaları Düzenliyor

Bozüyük Belediyesi, 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 4 Eylül Kurtuluş Günü Kutlama Haftası etkinlikleri kapsamında gençlere yönelik Kum Voleybolu, Sokak Basketbolu ve Ayak Tenisi Turnuvası düzenliyor. Turnuva, büyük bir heyecanla başlarken Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu da gençlerin heyecanına ortak oldu.

Bozüyük Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 4 Eylül Kurtuluş Günü Kutlama Haftası etkinlikleri çerçevesinde gençlere yönelik olarak düzenlenen Kum Voleybolu, Sokak Basketbolu ve Ayak Tenisi Turnuvası büyük bir heyecanla başlarken gençlerin turnuva heyecanına Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu da ortak oldu.

4 Eylül Basketbol Sahalarında 23- 25 Ağustos tarihleri arasında yapılacak olan sportmenliğin ve centilmenliğin ön planda olduğu turnuva yoğun bir ilgi ile karşılanırken turnuvanın ilk günündeki maçları çok sayıda sporsever izledi. Maçları izlemeye gelen Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, turnuvaya katılan tüm sporculara başarılar dilerken görevli personele de kolaylıklar diledi. Basket potalarının arka kısmında oluşturulan eğlenceli Survivor parkuru hem küçükler hem de büyükler tarafından yoğun ilgi gördü. Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu parkurda birinci gelenlere madalyalarını takdim etti ve deneme atışları yaptı. Turnuvada ayrıca Bozüyük Belediyesi tarafından çocuklara kek ve meyve suyu ikramı yapıldı.

Katılımcıların hiçbir ücret ödemediği turnuvada toplamda 105 takım ve yaklaşık 275 sporcu centilmence mücadele ederken Kum Voleybolu Turnuvası'na voleybolseverler büyük erkekler/kızlar 2008 ve öncesi doğumlular, yıldız kızlar 2009-2010-2011 doğumlular ve mini kızlar 2012-2013-2014-2015 doğumlu sporcular olmak üzere toplam 4 kategoride, Sokak Basketbolu Turnuvası'na büyük erkekler/kızlar 2007 ve üstü doğumlular ile yıldız erkekler ve yıldız kızlar kategorisinde 2008-2009-2010- 2011 doğumlu sporcular olmak üzere toplam 4 kategoride, tenis sahasında yapılan Ayak Tenisi Turnuvası'na ise büyükler kategorisine 2006 ve üstü doğumlular ile gençler kategorisine 2007-2008-2009 ve 2010 doğumlu sporcular olmak üzere 2 kategoride katılım sağladı. 3 gece sürecek turnuva 25 Ağustos Cuma günü akşamı oynanacak yarı final ve final maçları ile sona erecek. - BİLECİK