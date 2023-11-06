Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Boksörleri 100. Yıl Boks Turnuvası'nda Başarılı

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü boksörleri, ilk kez katıldıkları 100. Yıl Boks Turnuvası'nda 2 birincilik, 3 ikincilik ve 2 üçüncülük elde ederek toplamda 7 derece aldı. Turnuvada derece alan sporculara madalya ve hediyeleri takdim edildi.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü boksörleri ilk kez ringe çıktıkları 100. Yıl Boks Turnuvası'nda 2 birincilik, 3 ikincilik ve 2 üçüncülük elde ederek toplamda 7 derece aldı.

Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde Bilecik'te düzenlenen Türkiye genelinde 13 ilden 200 sporcunun katıldığı 100. Yıl Cumhuriyet Kupası'na 8 sporcu ile katıldı. Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü Boks Takımı'nın ilk kez katıldığı turnuvada Ahmet Efe Aydemir 35,5 kilogramda ve İsmail İsmailoğlu 31 kilogramda alt minikler kategorisinde, Aybüke Tülür 54 kilogramda, Yaprak Altındal 42 kilogramda, Emirhan Yılmaz 66 kilogramda, Eray Uyanık 35,5 kilogramda ve Fatih Sefa Cevher 63 kilogramda üst minikler kategorisinde, Nisanur Efe +80 kilogramda yıldızlar kategorisinde ringe çıktı.

Heyecanlı geçen müsabakaların ardından Ahmet Efe Aydemir ve Nisanur Efe kilolarında birinci olurken, İsmail İsmailoğlu, Emirhan Yılmaz ve Eray Uyanık ikinci, Aybüke Tülür ve Yaprak Altındal'da 3. oldu. Turnuva bitiminde derece alan sporculara madalya ve hediyeleri düzenlenen törenle Bilecik Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir tarafından takdim edildi.

Turnuvanın ardından Bozüyük Belediyesi Eğitim ve Spor Kulübü voleybol branşındaki başarılarının yanı sıra boks branşındaki başarısını da kanıtladı. - BİLECİK