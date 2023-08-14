Bozüyük Belediyesi 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 4 Eylül Kurtuluş Günü Kutlama Haftası Etkinlikleri Kayıtları Başladı

Bozüyük Belediyesi'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 4 Eylül Kurtuluş Günü Kutlama Haftası etkinlikleri kapsamında gençlere yönelik düzenleyeceği Kum Voleybolu, Sokak Basketbolu ve Ayak Tenisi Turnuvalarına kayıtlar başladı.

Katılımcıların hiçbir ücret ödemeyeceği Kum Voleybolu, Sokak Basketbolu ve Ayak Tenisi Turnuvalarının kayıtları Bozüyük Belediyesi Metristepe Kültür Merkezi'nde başlarken; kayıtlar 18 Ağustos 2023 Cuma günü sona erecek.

4 Eylül Basketbol Sahaları'nda 22-25 Ağustos 2023 tarihleri arasında yapılacak Kum Voleybolu Turnuvası'na voleybolseverler büyük erkekler/kızlar 2008 ve öncesi doğumlular, yıldız kızlar 2009-2010-2011 doğumlular ve mini kızlar 2012-2013-2014-2015 doğumlu sporcular olmak üzere toplam 4 kategoride katılabilecek. Aynı tarihlerde yapılacak Sokak Basketbolu Turnuvası'na ise büyük erkekler/kızlar 2007 ve üstü doğumlular ile yıldız erkekler ve yıldız kızlar kategorisinde 2008-2009-2010-2011 doğumlu sporcular olmak üzere toplam 4 kategoride katılabilecek. İki kategoride yapılacak Ayak Tenisi Turnuvası'na ise büyükler kategorisine 2006 ve üstü doğumlular ile gençler kategorisine 2007-2008-2009 ve 2010 doğumlu sporcular katılabilecek.