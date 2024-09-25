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Bozüyük Belediye Kadın Voleybol Takımı'nın Tanıtımı Gerçekleşti

Bozüyük Belediye Kadın Voleybol Takımı'nın Tanıtımı Gerçekleşti
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Bozüyük Belediye Eğitim ve Spor Kulübü, KFC Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele edecek takımının tanıtımını gerçekleştirdi. Belediye Başkanı Bakkalcıoğlu, güçlü rakiplere karşı büyük bir mücadele sürecine girdiklerini ifade etti.

Voleybol KFC Kadınlar 1. Ligi'nde mücadele edecek Bozüyük Belediye Eğitim ve Spor Kulübü takımının teknik heyet ve oyuncularının tanıtımı yapıldı.

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Metristepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen tanıtım toplantısında, Bozüyük halkının kadın voleybol takımını sevdiğini ifade etti.

Önceki dönemlerde 2. Lig'de mücadele eden takımı halkın kendi sahasında ve deplasmanda yalnız bırakmadığını anımsatan Bakkalcıoğlu, "1. Lig'de mücadele etmek zor. Çok güçlü rakipler var. Büyük bir mücadele sürecine gireceğiz. Güzel bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Kurduğumuz bu kadro başarı elde edecektir. Takımımıza başarılar diliyor, halkımızı takımımız da yalnız bırakmayacaklarına yürekten inanıyorum." dedi.

Kulüp Başkanı Mehmet Türe de büyük hayallerle çıktıkları yolda 1. Lig'de mücadele etmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi.

Oyunculardan smaçör Melike Çalkan ise 10 yaşında Bozüyük Belediyespor voleybol takımıyla spora başladığını anlatarak, hedeflerine ulaşmak için takım olarak mücadele edeceklerini söyledi.

Program, teknik heyetin ve oyuncuların tanıtımıyla sona erdi.

Kaynak: AA / Muhsin Arslan - Spor

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