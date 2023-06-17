Bozkırın ortasında plaj voleybolu heyecanı

ESKİŞEHİR'de özel olarak getirilen sahil kumuyla oluşturulan 2 farklı sahada 35 takımla plaj voleybolu turnuvası düzenlendi. Denizi olmayan bozkırın ortasındaki turnuva heyecanlı maçlara sahne olurken, Türkiye Voleybol Federasyonu Plaj Voleybolu Yöneticisi Oğuz Değirmenci, "Biz Eskişehir'e ayrıca bir önem veriyoruz. Bozkırın ortasında plaj voleybolunu canlandırmak üzere buradayız. Güzel de bir katılım oldu. Şu anda 35 takımın üzerinde bir kayıt var" dedi.

Türkiye Voleybol Federasyonu ile Tepebaşı Belediye Başkanlığı'nın işbirliğiyle Bozkırın ortasındaki Eskişehir'de plaj voleybolu turnuvası düzenlendi. Turnuva için özel olarak kente getirilen sahil kumuyla, Hoşnudiye Mahallesi'nde 2 plaj voleybolu sahası hazırlandı. Fileleri ve tribünleri oluşturulan sahadaki turnuvaya 2'şer oyunculu 35 takım katıldı. Kentte 34 dereceyi aşan sıcak havada oynanan plaj voleybolu turnuvası heyecanlı maçlara sahne oldu. Sıcak havada sporcuların zorlandığı maçlar sırasında bazı oyuncuların sıcak kumlara çorap giyerek önlem aldıkları görüldü. Türkiye Voleybol Federasyonu'nun organizasyon ortağı olan Tepebaşı Belediye Başkanı Ahmet Ataç da plaj voleyboluna gerekli desteği vereceklerini belirterek, sporculara başarılar diledi.

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