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Bozdoğan'da Gençler Yüzme Sertifikalarını Aldı

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Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında yarı olimpik yüzme havuzunda eğitimlerini tamamlayan gençler, sertifikalarını Bozdoğan Kaymakamı Fazıl Ata'nın elinden aldı.

Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde faaliyete geçen yarı olimpik yüzme havuzunda eğitimlerini tamamlayan gençler sertifikalarını Bozdoğan Kaymakamı Fazıl Ata'nın elinden aldı.

Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü vatandaşları spora yönlendirmek için çalışmalarını sürdürürken, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol sonrasında 81 ilde hayata geçirilen 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi Aydın'da da aralıksız devam ediyor. Bakanlığın yüzme öğretme hedefini her yıl arttırarak aşan Aydın'da yüzme bilmeyen kalmıyor. Bu çerçevede Bozdoğan ilçesinde yapımı tamamlanan ve geçtiğimiz 5 Temmuz'da ilk kulaçların atıldığı yarı olimpik yüzme havuzunda eğitimlerini tamamlayan gençler de sertifikalarına kavuştu. Gençler sertifikalarını Bozdoğan Kaymakamı Fazıl Ata'nın elinden aldı.

Konu ile ilgili Aydın Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Bozdoğan Kaymakamı Fahrettin Fazıl Ata, 'Yüzme Bilmeyen Kalmasın' projesi kapsamında eğitimlerini tamamlayan gençlerimize belgelerini takdim etti" ifadeleri yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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