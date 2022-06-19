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Boylarından büyük işi başardılar

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Boylarından büyük işi başardılar

Muratpaşa Belediyespor 13 yaş basketbol takımı, kendilerinden bir yaş büyük takımlarla mücadele ettiği ligi, 2'nci tamamladı.

Muratpaşa Belediyespor 13 yaş basketbol takımı, kendilerinden bir yaş büyük takımlarla mücadele ettiği ligi, 2'nci tamamladı. Sadece 1 yenilgi alan takım, Belediye Başkanı Ümit Uysal'ı ziyaret etti.

Eski milli basketbolcu Erdem Türetken'in baş antrenörlüğünde, Türkiye Basketbol Federasyonu Antalya Ligi'nde 10-18 yaş arası 6 ligde mücadele eden Muratpaşa Belediyespor, 14 yaş grubunda eşine az rastlanır bir başarıya imza attı. 13 yaş grubuyla U14 liginde mücadele eden Muratpaşa, 10 maçta sadece 1 yenilgi aldı ve ligde 2'nci oldu. Başarılı sporcular, madalyaları ve kupalarıyla Başkan Uysal'ı makamında ziyaret etti. Başkan Uysal, gençleri kutlarken elde ettikleri başarının birçok genç sporcu için örnek olduğunu söyledi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / Spor

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