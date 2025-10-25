Haberler

Boyabat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Yüzme Yarışması Düzenlendi

Boyabat'ta 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Yüzme Yarışması Düzenlendi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Sinop'un Boyabat ilçesinde, Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında yüzme yarışı gerçekleştirildi. Yarışmada erkeklerde Şakir Biçer, kadınlarda Gülşah Meşe birinci oldu. Dereceye giren sporcuların ödülleri Bayram kutlamalarında verilecek.

Sinop'un Boyabat ilçesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında yüzme yarışması düzenlendi.

İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü tarafından Boyabat Spor Kompleksi Yarı Olimpik Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirilen yarışma, erkekler ve kadınlar kategorilerinde yapıldı.

Yarışmada erkeklerde Şakir Biçer, kadınlarda ise Gülşah Meşe birinci oldu.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Faruk Erdem, yaptığı açıklamada, kaymakamlık uhdesinde 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kapsamında turnuva düzenlediklerini belirterek, "Şampiyonada sporcular hem hızlarıyla hem de azimleriyle büyük beğeni topladı. Dereceye giren sporcularımıza ödülleri 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreninde verilecektir." dedi.

Kaynak: AA / Mahmut Coşkun - Spor
Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi

Yüzyılın konut projesi! İşte başvuru ücreti ve teslim tarihi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
40 yıllık Türk kargo devi iflas etti

40 yıllık Türk kargo devi iflas etti
Bomba iddia! Ali Koç köklü kulübü satın alıyor

Geri dönüyor! Köklü kulübü satın alacak
Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın

Kanalı açanlar şaşıp kaldı: İşte kayyum sonrası Tele 1'de ilk yayın
Mantar toplarken dünyanın en zehirli yılanıyla burun buruna geldi

Mantar toplarken dünyanın en zehirlisiyle burun buruna geldi
40 yıllık Türk kargo devi iflas etti

40 yıllık Türk kargo devi iflas etti
Ebru Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı

Gündeş'in en büyük çaresizliği: Kızına Hadise gerçeğini anlatamadı
Akaryakıta gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti

Gece yarısı tarihin en büyük zammı! Tabela değişti
Gündeme bomba gibi düşen yeni parti iddiası: Başrolde Kılıçdaroğlu var

Bomba yeni parti iddiası
Sibil Çetinkaya 8 gündür hastanede: Ateşim düşmüyor, çok yoruldum

8 gündür hastanede: Virüsün ne olduğunu hala bulamıyoruz
Karla karışık yağmur geliyor! Meteoroloji'den 12 kente sarı kodlu uyarı

Tüm yurdu vuracak! Uyarılar peş peşe geldi
Duayen gazeteci Faik Çetiner hayatını kaybetti

Duayen gazeteci hayatını kaybetti
Arda Güler'in İspanyol polisine hareketi olay oldu

Arda'nın İspanyol polisine hareketi olay oldu
Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım'da başlıyor

Araç sahiplerine hayati uyarı! 15 Kasım itibarıyla zorunlu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.