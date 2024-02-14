Bowlingde Intercity 2. Lig ve 3. Lig Federasyon Kupası, Ankara'da yapıldı.

Türkiye Bocce Bowling ve Dart Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Ankara Rollhouse Bowling Salonu'nda düzenlenen organizasyonda 2. Lig kadınlarda Gözde Samur birinci, Özgül Türkkan ikinci oldu. Gülhanım Birinci ve Beyza Türkdönmez de üçüncülüğü paylaştı.

2. Lig erkeklerde de Cemal Batu Pınar birinci, Alperen Birsen ikinci, Sercan Ceylan ve Mustafa Samur üçüncü oldu.

Sadece erkelerde düzenlenen 3. Lig'de ise Yasir Kul ilk, Melik Taş ikinci sırada yer aldı. Ömer Faruk Kul ve Valentin Bystrov da üçüncülüğe ulaştı.